В Донецке открыли памятник студенту

Сегодня у здания экономико-правового факультета Донецкого национального университета торжественно открыта скульптурная композиция, посвященная студентам.

Как передает корреспондент УНИАН, участники церемонии открытия памятника отметили, что композиция создана по случаю 70-летия основания университета и 25-летия экономико-правового факультета.

Авторами монумента являются горловские скульпторы Николай НОВИКОВ и Дмитрий ИЛЮХИН. Скульптура была отлита в металле на ЗАО "Донецксталь".

Композиция представляет собой фигуру студента, слегка опирающегося на лавочку, на которой лежит мантия, конфедератка и учебники.

На церемонии открытия также было подчеркнуто, что подобные скульптуры являются неотъемлемой частью многих европейских ВУЗов и студенческих городков.