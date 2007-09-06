Наблюдатели ПАСЕ перечислили слабые места украинских выборов

Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Рената ВОЛЬВЕНД заявляют о ряде недостатков в проведении избирательной кампании в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве. Х.СЕВЕРИНСЕН и Р.ВОЛЬВЕНД прибыли в Украину как члены предвыборной миссии Специального комитета ПАСЕ по вопросам наблюдения за досрочными выборами в Украине.

Х.СЕВЕРИНСЕН выразила сожаление, что последние изменения в закон о выборах народных депутатов не улучшили, а ухудшили условия их проведения.

Она также считает, что существует опасность политизации Конституционного Суда Украины и затягивания рассмотрения решений в судах. «Любое политическое давление на Конституционный Суд является недопустимым», - отметила Х.СЕВЕРИНСЕН.

Также содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ обеспокоены невключением в избирательные списки граждан, временно выехавших за границу. По словам содокладчиков, такие законодательные нормы не отвечают стандартам Совета Европы.

Еще одним недостатком в избирательном законодательстве Х.СЕВЕРИНСЕН назвала процедуру голосования на дому. Она напомнила, что на прошлых президентских выборах такое голосование было одним из основных источников фальсификации результатов выборов. По ее словам, в этой процедуре также необходимо устранить возможности для злоупотреблений.

В то же время содокладчики приветствуют действия украинской власти, направленные на улучшение качества избирательных списков, однако при этом предостерегают от возможных злоупотреблений и в этом аспекте.

Кроме того, предвыборная миссия ПАСЕ также обеспокоена политизацией Центральной избирательной комиссии. Содокладчики призвали политиков напомнить своим представителям в ЦИК, что они должны принимать исключительно объективные решения по всем вопросам.

Также члены миссии ПАСЕ выразили беспокойство назначением госслужащих руководителями избирательных штабов в некоторых регионах. По их словам, это может стать источником применения административного ресурса.