В Херсоне BMW сбил электроопору: водитель погиб, 3 пассажира в реанимации
10:23, 03 апреля 2012Общество
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Для извлечения тела погибшего и травмированных из корпуса автомобиля на место ДТП пришлось вызывать спасателей МЧС.
BMW сбил электроопору, Фото: Медиапорт
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области, ДТП произошло вечером 2 апреля.
В результате аварии 28-летний водитель погиб на месте происшествия. Трое пассажиров BMW – мужчины 1984, 1985 и 1987 годов рождения с различными травмами госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы.
Для извлечения тела погибшего и травмированных из корпуса автомобиля на место ДТП пришлось вызывать спасателей МЧС.
Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.
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