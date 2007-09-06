Киевский вокзал эвакуирован из-за угрозы взрыва
21:10, 06 сентября 2007Общество
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Поезда в Москву прибывают по расписанию
В Москве из-за угрозы взрыва проводится эвакуация пассажиров с Киевского вокзала, сообщает РИА Новости. Как рассказал источник в столичных правоохранительных органах, в милицию по телефону "02" позвонил неизвестный и заявил, что вокзал заминирован.
На место происшествия выехали все экстренные службы города.
Несмотря на эвакуацию поезда прибывают на вокзал согласно расписанию.
Напомним, что уже не первый подобный случай на нынешней неделе в Москве. 3 сентября из-за ложных сообщений о бомбе был дважды эвакуирован Ярославский вокзал. Задержать злоумышленника милиции пока не удалось.
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