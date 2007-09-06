В Крыму слишком мало пляжей и слишком много ”мини-гостиниц”

Министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Владимир САВЕЛЬЕВ заявляет о чрезмерной загрузке пляжей крымского полуострова и их нехватке. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Верховной Рады Крыма со ссылкой на слова министра курортов автономии.

Кроме того, В.САВЕЛЬЕВ называет одной из проблем курортной отрасли Крыма постоянную угрозу оползней.

Серьезной проблемой для дальнейшего развития курортов, по его словам, является также отсутствие генеральных планов застройки курортных населенных пунктов. По мнению крымского министра курортов, существующее правовое положение мини-гостиниц приводит к тому, что бюджет теряет огромные деньги, и этот вопрос нужно решать на государственном уровне.

Вместе с тем, В.САВЕЛЬЕВ отмечает, что в нынешнем курортном сезоне зафиксирована динамика роста всех показателей. Это, по словам министра, стало результатом целенаправленной подготовительной работы как с представителями курортного, туристического и рекламного бизнеса, так и со средствами массовой информации.

К концу августа, по его данным, в Крыму отдохнули 4 млн. 919 тыс. человек, что на 11,8% выше уровня прошлого года. По данным Государственной налоговой администрации в АРК, сбор в бюджеты всех уровней за 7 месяцев составил 1636,2 млн. грн, в том числе от курортных регионов получено 750 млн. грн., что на 211 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Платежи в бюджет от курортных регионов составляют 45,9% всех поступлений по Крыму (в 2006 году - 44,1%).

Министр курортов АРК подчеркнул, что в отрасли практически нет убыточных предприятий и задолженности по выплате заработной платы. «Постоянно расширяется сфера туристических услуг: все большую популярность приобретает яхтенный туризм, увеличивается число приверженцев лесного охотничьего туризма. Новый импульс, благодаря ярмарке в Великобритании, получил деловой туризм, который может помочь крымским здравницам в межсезонье», - отметили в пресс-центре ВР Крыма.