В школе Ривненской области повесился ученик

В Ривненской области на территории школы повесился 17-летний ученик.

Как сообщается на сайте телеканала «Ривне 1», это произошло в селе Залужье Дубровицкого района.

В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что парня без признаков жизни обнаружили утром 30 марта на территории неработающего тира местной общеобразовательной школы, где он учился.

В настоящее время сотрудники милиции проводят доследственную проверку и выясняют, было ли это самоубийство или юноше помогли повеситься.

Сейчас известно, что следователи все же склоняются к версии суицида. Накануне школьник поссорился с родителями, которые не пускали его гулять, и убежал из дома, сообщили в милиции.

Будет ли возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийству или же по другой статьей, следователи должны определиться в течение 10 дней.