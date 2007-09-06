Во Львове Януковича ждет ”сюрприз”

ВО «Свобода» готовит акцию протеста относительно приезда премьер-министра Виктора Януковича во Львов. «Свободивцы» будут пикетировать Януковича в аэропорту Львова лозунгами-потестами против русского языка как второго государственного и социальных инициатив Партии регионов. Об этом сообщил председатель городской организации ВО «Свобода» Иван Гринда.

По его словам, участие в акции возьмут 30-50 человек, которые подготовят для премьер-министра своеобразное «театрализованное шоу». Иван Гринда рассказал, что пикетчики будут встречать Виктора Януковича «сюрпризами», что еще будет входить в «сюрпризы» кроме плакатов-протестов председатель городской организации «Свободы» не уточнил. «Мы еще вчера были готовы встретить премьер-министра. А возможно, он и не приедет… в такой дождь», - прибавил Иван Гринда.

И. Гринда отметил, что проблем с проведением акции у «Свободы» не будет, поскольку организация подала соответствующую заявку во Львовский городской совет и не сомневается в том, что горсовет даст разрешение на проведение пикета, сообщает ЗИК .