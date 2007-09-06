Как Януковича встретили в Ивано-Франковске

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту Ивано-Франковска его встречали руководители области и народные депутаты V созыва от Партии регионов.

Перед помещением аэропорта присутствовало около 150 сторонников Партии регионов, которые держали партийные флаги и транспарант: «Янукович – это стабильность и благосостояние».

Однако кортеж машин с премьер-министром не остановился возле сторонников и следует в город Калуш.

По информации Ивано-Франковской облгосадминистрации, в Калуше В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с работой и перспективами развития ООО «Карпатнафтохим», где проведет совещание по вопросам развития промышленности западного региона. Также в Калуше запланирован его подход к представителям СМИ.

В поездке главу правительства сопровождают члены Кабинета министров, народные депутаты V созыва от Партии регионов. В совещании по развитию промышленности примут участие руководители и представители 8 областей западной Украины.

После посещения Калуша В.ЯНУКОВИЧ отбудет с поездкой во Львовскую область, где побывает в отделении Львовской галереи искусств «Музей-заповедник «Олеский замок», примет участие в торжественной церемонии введения в эксплуатацию дороги «Киев-Чоп» и выступит в прямом эфире местного телевидения.