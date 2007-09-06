Умер Лучано Паваротти

Скончался знаменитый итальянский тенор Лучано Паваротти, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на менеджера певца.

Сообщения о том, что состояние Паваротти, госпитализированного 8 августа, серьезно ухудшилось, появились еще накануне.

В 2006 году певца прооперировали в связи с раковой опухолью поджелудочной железы.

25 августа Паваротти был выписан из больницы города Модены, куда он попал двумя неделями ранее с подозрением на воспаление легких. Когда состояние "золотого тенора" стабилизировалось, он был отпущен домой, где, по данным агентства, находился под наблюдением врачей-онкологов.

В 2006 году Паваротти сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Врачи обнаружили болезнь у певца, когда тот проходил медобследование перед продолжением мирового турне. Из-за болезни все концерты тенора, запланированные на 2006 год, были отменены.

До госпитализации певец вместе с женой Николеттой и дочерью Аличе проводил летний отпуск на своей вилле.

Паваротти родился 12 октября 1935 года в итальянском городе Модена. Любовь к музыке Лучано привил его отец, он часто приносил домой пластинки с записями великих исполнителей, которые они вдвоем с сыном слушали вечерами. Учась в школе, Лучано посещал церковный хор.

В 1961 году он победил на международном конкурсе молодых певцов в Театре Реджо Эмилии и в этом же году дебютировал партией Родольфо в "Богеме" Джакомо Пуччини. В 1966 году Паваротти стал солистом "Ла Скалы". Позднее он покинул оперную сцену и выступал лишь на концертах.

РИА Новости