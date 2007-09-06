В Уголовном кодексе нет понятия ”коррупция”

„В будущей Верховной Раде я себя вижу в Комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Потому что мы 16 лет кричим, что боремся с коррупцией, при реальном отсутствии антикоррупционного законодательства”, - заявил на пресс-конференции в Черновцах бывший заместитель министра внутренних дел и председателя СБУ, генерал-лейтенант милиции, представитель блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в нашем Уголовном кодексе отсутствует определение такого понятия как “коррупция”. „Там есть все: что такое шпионаж, измена Родине, теракты, все, кроме коррупции. А как, скажите, квалифицировать действия, когда отправляют детей на учебу или едут на корпоративный отдых за границу за государственные деньги; когда открывают счета в оффшорных зонах и когда дарят машины, яхты на подставных лиц?”, - задал он риторический вопрос журналистам.

В то же время Г.МОСКАЛЬ отметил, что поддерживает идею Президента Виктора ЮЩЕНКО о создании в Украине Антикоррупционного бюро, однако „перед этим следует создать соответствующие законы”. „Антикоррупционное бюро без отсутствия законов абсолютно не пойдет в наступление на коррупцию”, - считает генерал-лейтенант милиции.

По его словам, в новом парламенте НУ-НС намеревается принять закон, согласно которому „все государственные служащие, работники милиции, прокуратуры, налоговики, таможенники, пограничники и члены их семей будут обязаны открыть государственные счета в украинских банках, где должно фиксироваться все – начиная от того, что „подарила бабушка”, заканчивая стоимостью недвижимости и средств”. Он говорит, что все, законность происхождения чего не будет документально доказана, у высокопоставленных должностных лиц будет „конфисковано”, а само должностное лицо „пожизненно отстраняется от должностей в правоохранительных или органах государственной власти”.

Г.МОСКАЛЬ убежден, что для таких лиц должна быть установлена четкая, а не „размытая” уголовная ответственность. „Если государство хочет бороться с коррупцией, оно устанавливает такую ответственность за коррупционные деяния, чтобы никакой суд никоим образом невозможно было купить. По мировой и европейской практике, самая низкая планка за коррупцию, без альтернативы, – 10 лет (заключения), дальше - 15, 20, 30 лет и пожизненное заключение, а некоторые страны, как Китай, имеют смертную казнь. Если такая четкость будет и у нас, то ни один судья, ни за какие деньги и блат ничего не сможет сделать”, - считает он.

Г.МОСКАЛЬ вспомнил 1974 год, когда работал на Буковине. По его словам, тогда на скамью подсудимых „сели председатель областного суда и его заместители, председатель областного совета с заместителями и первый секретарь Черновицкого горкома Компартии Хижняк”.

„То, когда была борьба с коррупцией – тогда или сейчас? Возможны ли такие процессы сегодня в Украине? Сегодня 2 тысячи взяток обнаружено работниками МВД. Средняя взятка – 100 долларов. Но таких 2 тысячи взяток можно спокойно задокументировать в одной Черновицкой области! Так это эффективная работа министерства (внутренних дел)?”, - заявил генерал-лейтенант милиции.