Воры вынесли из магазина 13 шуб за рекордные 40 секунд

В Сумах прошлой ночью был ограблен магазин меховой одежды.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель ОСО УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, сигнал «тревога» из магазину меховой одежды на пульт государственной службы охраны поступил около трех часов ночи. Через две минуты группа быстрого реагирования ГСО прибыла на место события. Во время проверки было установлено, что злоумышленники попали в помещение, разбив стекло на входной двери, после чего вынесли, по предварительным подсчетам, 13 шуб на сумму около 200 тысяч гривен. Для совершения преступления ворам хватило 40 секунд. Сейчас милиция принимает меры с целью установления их лиц.

«Этого преступления можно было бы избежать, если бы владельцы магазина не пренебрегали неоднократными советами работников УГСО усилить защиту стеклянной дверий и окон металлическими решетками, как того требуют госстандарт и соглашение об охране объекта», - отметила Э. Биганова.