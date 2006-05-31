Завтра в Украине начнется существенное потепление

1 июня по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, только на Волыни и Закарпатье местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в южной части и восточных областях 12-16°, днем 17-22°, в восточных областях и Крыму 24-29°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

2-3 июня сохранится переменная облачность. В западных и Винницкой областях пройдут дожди, местами сильные, в северных областях (кроме Сумской) кратковременные дожди; в отдельных районах грозы. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°, в западных областях местами ночью 3-5° тепла, днем 13-15°. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура в центральных областях ночью 9-14°, днем 22-27°, в восточной и южной части ночью 13-18°, днем повышение до 27-32°. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

4-5 июня в восточной части и в Крыму преимущественно без осадков; на остальной территории временами дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, на юге и востоке до 21°, днем в восточной половине Украины 29-34°, на остальной территории 4 июня 23-28° (в Винницкой, Житомирской областях 17-22°), 5 июня понижение до 18-24°; только в западных областях ночью 7-13°, днем 13-19°.

В г. Киеве и столичной области 1 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 18-20°, по области ночью 6-11°, днем 17-22°.

2-3 июня переменная облачность сохранится. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 2 июня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.

4-5 июня дожди, грозы. Повышение температуры ночью до 12-17°, днем 4 июня до 25-28°, 5 июня произойдет понижение температуры до 20-23°.