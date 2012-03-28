Убийца, получивший условный срок, заказал салют

Высший совет юстиции может уволить троих судей Долгинцевского суда Кривого Рога Днепропетровской области, которые вынесли решение по делу экс-депутата Софиевского райсовета Александра Тарана, расстрелявшего 25-летнего мужчину.

Об этом сообщает газета «Сегодня».

Представитель родственников убитого, народный депутат, глава подкомитета ВР по вопросам судоустройства и статуса судей Дмитрий Шпенов, направил жалобу в Высший совет юстиции с просьбой проверить деятельность выносивших это решение судей - Надежды Прудник, Андрея Козака и Натальи Середней.

«Моего сына убили среди белого дня при свидетелях, а теперь убийца на воле! Мало того, вечером 21 марта в Софиевке он устроил пир в честь своего освобождения и запускал в небо салюты», - рассказал отчим погибшего Владимир Бойко.

По его словам, эти же судьи два года назад вынесли подобный приговор еще одному экс-депутату Софиевского района, который, находясь за рулем собственного автомобиля, насмерть сбил двух женщин.

«Мы обратились в Генпрокуратуру, чтобы это дело взяли на контроль. Также мы написали заявление в Высшую раду юстиции с просьбой за нарушение судейской присяги уволить судей, которые вынесли неправомерное решение», - сказал Д.Шпенов.

Он пояснил, что первая судебная инстанция - Криворожский райсуд - назначила А.Тарану 14 лет лишения свободы, однако тот обжаловал приговор, и дело отправили на пересмотр в Долгинцевский суд, который и отпустил его.

Брат убитого, Дмитрий Югай, рассказал, что А.Таран пытался замять дело. «Вдове он купил квартиру в Кривом Роге, и она отказалась от претензий. А мне председатель суда Надежда Прудник сообщила, что подсудимый будет осужден по статье «Превышение мер самообороны», и якобы за мое молчание А.Таран перепишет на меня свою агрофирму. Но я хочу, чтобы он был наказан», - заявил Д.Югай.

Как сообщила газете работник пресс-службы Высшего совета юстиции Оксана Лысенко, председатель ВСЮ Владимир Колесниченко уже поручил начать проверку данных, изложенных в обращении пострадавшей стороны

Газета напоминает, что в июне 2010 года депутат повздорил с местным жителем А.Югаем на берегу пруда, а затем пришел к нему домой и застрелил из автомата на глазах у его 6-летнего сына. 21 марта 2012 года решением Долгинцевского райсуда А.Тарана осудили на два года условно.