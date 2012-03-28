Телеканал СТБ назвал имя журналистки, обнаруженной мертвой
21:34, 28 марта 2012Общество
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Сегодня днем в Киеве в арендованной квартире найдена мертвой журналистка телеканала СТБ – руководитель проекта «Моя правда»
Ярослава Мациевская. Фото с личной страницы на vk.com
Сегодня, 28 марта, днем в Киеве в арендованной квартире найдена мертвой журналистка телеканала СТБ – руководитель проекта «Моя правда» Ярослава Мациевская.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала СТБ.
Как сообщал УНИАН, ранее в столичном главке милиции заявили, что тело 30-летней женщины было обнаружено в ванной комнате.
Как отметили в главке, видимых телесных повреждений на теле экспертами не обнаружено, в квартире все вещи были на своих местах.
Для установления причин смерти тело направленно на судебно-медицинскую экспертизу.
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