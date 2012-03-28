Мост через Буг обойдется Николаеву в 540 миллионов долларов

Ориентировочная стоимость мостового перехода через р. Южный Буг в г. Николаеве составит примерно 540 млн долларов США. Об этом начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Геннадий Савченко проинформировал главу Николаевской облгосадминистрации Николая Круглова, сообщается на сайте Николаевской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении, начальник Службы автомобильных дорог проинформировал губернатора о ходе переговоров с Японским агентством по международному сотрудничеству по поводу проекта «Сооружение мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве» по состоянию на 22 марта 2012 года.

Мостовой переход через реку Южный Буг предполагается построить на международной автомобильной дороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог), которая пролегает вдоль Азовского и Черного морей, обеспечивает связь между собой крупных промышленно-административных центров и морских портов юга Украины. Автодорога также входит в состав двух международных транзитных коридоров: Евро-Азиатского транспортного коридора (Рени-Измаил-Одесса-Николаев-Мелитополь-Новоазовск на Таганрог) и Черноморской дороги (Одесса-Николаев-Херсон-Керчь).

Проект предусматривается реализовать совместно с Японским агентством по международному сотрудничеству («Джайка», от англ. «JICA»).

Предварительно тип моста определяется как подвесной. Срок подготовки проекта, согласно процедурам «Джайка», - 1,5 года.

Проект планируется реализовать за счет программы Официальной помощи развития правительства Японии в соответствии с Законом Украины от 7.02.2002 года «О Комплексной программе утверждения Украины как транзитного государства в 2002-2010 годах» и соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины от 16.11.2002 года № 659-р и ряда правительственных поручений на протяжении 2009-2010 годов.

В сообщении сказано, что преимущества этой линии состоят в очень низком проценте по кредиту – до 1,4% и сроке до 25 лет с льготным периодом в 7 лет.

После передачи японской стороной проектов соглашений состоится обмен нотами (письмами от правительств обоих стран) и непосредственная подготовка проекта (заключение договоров, подготовка тендеров, разработка проектной документации и так далее).

При условии своевременного прохождения всех необходимых процедур по подготовке проекта, в апреле-мае 2012 года стороны будут готовы обменяться дипломатическими нотами. Подписание соглашения о кредите может быть запланировано на конец 2012 – начало 2013 года.