Конституционный суд вернулся из отпуска и рассматривает представление Президента

Сегодня, 5 сентября, по возвращении судей из отпусков Конституционный Суд Украины приступил к рассмотрению конституционных представлений и обращений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, на сегодняшнем заседании рассмотрен пакет вопросов, в частности, о назначении секретаря Третьей коллегии судей. Им стал судья Конституционного Суда Украины Вячеслав ДЖУНЬ.

После решения организационного вопроса Суд приступил к рассмотрению дела по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положений части третьей статьи 124 Конституции Украины, части второй статьи 2, части второй статьи 4, частей первой статьи 17, статьи 104 Кодекса административного судопроизводства Украины. (УНИАН: Президент просит растолковать отдельные положения Конституции и КАСУ относительно распространения юрисдикции административных судов на публично-правовые споры относительно осуществления Президентом Украины своих государственно-властных полномочий, определенных Конституцией Украины).

Также КС начал дела:

- по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 13, части второй статьи 16 Кодекса Украины о недрах, части третьей статьи 38 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды".

- по конституционному обращению гражданина Николая КУЗУБА об официальном толковании положений абзаца третьего статьи 50 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и части четвертой статьи 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

По результатам рассмотрения дел приняты соответствующие решения.

Следующее заседание Суда состоится в четверг, 6 сентября.