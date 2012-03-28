Дельфины, зажатые льдами, самостоятельно выбрались из ловушки

Сегодня утром завершилась спасательная операция в Казантипском заливе (Азовское море), где около 70 дельфинов попали в ледяной плен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Как отмечается в сообщении, по поручению министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского на место инцидента выехала комиссия Минприроды. В спасательной операции были задействованы Экологическая инспекция, отряды МЧС, специалисты Госрыбхоза, а также ученые Симферопольского государственного университета.

Длительное время дельфины были зажаты между берегом и льдом. Для эвакуации животных на берег Казантипского залива была доставлена необходимая техника – от автомобилей до специальных приспособлений для переноски дельфинов. Но под утро изменилось направление ветра, и лед стало относить от берега. Штаб операции принял решение отложить эвакуацию, и спустя некоторое время дельфины смогли самостоятельно добраться до открытого моря, отметили в Минприроды.

Как сообщалось, дельфинов-азовок в ледяном плену обнаружили вчера на расстоянии 40 м от берега.