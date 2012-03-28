Райуправлению образования в Киеве отключили тепло за долги

Специалисты ПАО «Киевэнерго» отключили от теплоснабжения за долги административное здание Днепровского районного управления образования по улице Серафимовича, 3-я.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций «Киевэнерго».

Долг районо за употребленную тепловую энергию по состоянию на 27 марта составляет 14,7 млн. грн., говорится в сообщении.

Об отключении потребитель был поставлен в известность в установленном порядке – за 3 дня, отметили в энергокомпании.

«Мы прибегли к отключению как к крайней мере прекращения бесплатного потребления тепла. Возможно, районо, прикрываясь школами и детскими садиками, не рассчитывало на отключение, накапливая долги. Поэтому учебные заведения, как социальные объекты, остаются с теплом, а админздание самого районо отключено. Как только долг будет выплачен или хотя бы составлен график его погашения, тепло будет подключено», – сообщил директор СПП «Энергосбыт» ПАО «Киевэнерго» Алексей Савенков.

По данным компании, общий долг потребителей за тепло перед «Киевэнерго» по состоянию на 1 марта составил 1,86 млрд. грн. В связи с этим компания известила бюджетные и хозрасчетные организации об отключении в случае непогашения долгов.

«Задолженность потребителей приводит к тому, что «Киевэнерго» не может своевременно рассчитываться за газ, потребленный на производство тепла», - подчеркивается в сообщении.