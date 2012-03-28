Правозащитник: жалоб из колоний нет, потому что письма под тотальным контролем

Правозащитники обеспокоены ростом за последние два года количества заключенных в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель правления правозащитной организации «Донецкий Мемориал» Александр Букалов.

«За два последних года, по данным Государственной пенитенциарной службы, количество осужденных возросло, в частности в 2011 году, по сравнению с предыдущим, на тысячу осужденных. Если с 2001 года было постоянное уменьшение количества заключенных, то сейчас оно увеличивается, и это тревожная тенденция», - сказал он, заметив, что лишь в прошлом году из СИЗО были освобождены после решения судов 14 тыс. 314 человек, из которых почти 6 тысяч получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Продолжая тему, А.Букалов отметил, что за последний год в украинских учреждениях, которые подчинены ГПтСУ, возросло количество суицидов, не зависящих от болезней осужденных – с 44 в 2010 году до 59 случаев. Кроме того, как заметил правозащитник, меньше половины осужденных в колониях трудоустроены, однако те, кто имеет работу, получают за нее очень низкое вознаграждение – в месяц 100-200 грн., из которых после отчислений у осужденного остается, как правило, 15-25 грн.

В контексте этого А.Букалов отметил, что в колониях отсутствует социальное страхование, пенсионное обеспечение, что является дискриминацией.

В то же время правозащитник подчеркнул, что в украинской пенитенциарной системе остается «архаичное» условно-досрочное освобождение, поскольку эта процедура очень «корупционноемкая».

Также А.Букалов отметил, что ГПтСУ подает в официальных отчетах минимальное количество жалоб на условия содержания, в то время как органы прокуратуры обнаруживают по результатам проверок сотни разнообразных нарушений в деятельности исправительных учреждений.

По убеждению А.Букалова, это свидетельствует лишь о том, что переписка заключенных находится под тотальным контролем администрации исправительных колоний, чем обеспечивается «такая прекрасная и нереальна статистика жалоб».

Продолжая тему, правозащитник отметил, что ГПтСУ «лишь на словах сотрудничает с общественными организациями, закрывая глаза на их инициативы и предложения». «До сих пор руководство ведомства не осознало, что общественные организации – огромный ресурс в ресоциализации заключенных. В этом, как и в других вопросах, декларации и заверения ведомства далеки от практики и конкретных действий», - отметил правозащитник.