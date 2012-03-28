В Одессе открыли Музей звука

27 марта в Одессе в нескольких комнатах дома №13 на улице Жуковского открылся первый в Украине Музей звука, в котором представлены уникальные экземпляры звуковой аппаратуры и носители информации – от исторических раритетов и до самой современной звуковоспроизводящей техники.

Как передает корреспондент УНИАН, посетители музея, созданного председателем Одесского отделения Союза звукорежиссеров Украины Василием Пинчуком, смогли увидеть эволюцию звукозаписи: коллекцию граммофонных и виниловых дисков, огромные радиоприемники, старинные граммофоны и микрофоны, портативные проигрыватели пластинок довоенного времени, которые вмещаются в кармане и заводятся ключом. Многие посетители останавливались у коллекций аудиотехники, чтобы послушать раритетные записи и звуковые письма на пластинках, виниловых лентах и проволоке.

Кроме того, администратор музея Владимир Гребеняк рассказал о некоторых экспонатах, связанных с историей звука в кино и театре, становления музыкантов, таперов, шансонье и известных одесских исполнителей, истории фестивального движения Одессы.

При желании посетители музея смогут стать обладателями эксклюзивных аудиосувениров, которые сделают специалисты студии звукозаписи.

По словам В.Гребеняка, открывшийся музей, в котором собрано свыше 5 тысяч раритетных образцов аудиотехники, призван также стать клубом, где будут собираться поклонники музыки – старинной и современной.