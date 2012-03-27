Украина может гнать бензин из кукурузы

Украина ежегодно может производить более 5 млн тонн биотоплива из сельхозпродукции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая Присяжнюка.

По мнению министра, при эффективной переработке сахарной свеклы и кукурузы аграрная отрасль Украины сможет обеспечить половину внутренней потребности в светлых нефтепродуктах.

«Мы практически на 100% зависим от импортных светлых нефтепродуктов, ежегодно закупая их в объеме более 11 млн тонн. В то же время наша аграрная отрасль может дать 5 млн тонн светлых нефтепродуктов. Сегодня мы вместе с Министерством энергетики и угольной промышленности завершаем работу над законопроектом об обязательном использовании светлых нефтепродуктов и определенных льгот и мотиваторов для развития этого направления», - отметил Н.Присяжнюк.

Отмечается, что в результате переговоров в ходе рабочего визита Н.Присяжнюка в Вашингтон достигнута договоренность о том, что между Украиной и США будет подписан Меморандум, который будет предусматривать законодательную, техническую помощь и финансовые инвестиции по развитию биотоплива.