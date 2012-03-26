На Сумщине из банкомата украли 190 тысяч гривен

15:27, 26 марта 2012
Общество
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В городе Глухове Сумской области неизвестные украли из банкомата 190 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, банкомат был установлен в столярной мастерской частного предпринимателя и не находился под охраной соответствующего подразделения Государственной службы охраны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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