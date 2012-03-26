На Сумщине из банкомата украли 190 тысяч гривен
15:27, 26 марта 2012Общество
1118
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В городе Глухове Сумской области неизвестные украли из банкомата 190 тысяч гривен.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, банкомат был установлен в столярной мастерской частного предпринимателя и не находился под охраной соответствующего подразделения Государственной службы охраны.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter