На Сумщине из банкомата украли 190 тысяч гривен

В городе Глухове Сумской области неизвестные украли из банкомата 190 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, банкомат был установлен в столярной мастерской частного предпринимателя и не находился под охраной соответствующего подразделения Государственной службы охраны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.