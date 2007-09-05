Председатель Днепровской РГА Сотников вернулся на свое рабочее место

Председатель Днепровской районной государственной администрации в г. Киеве Александр СОТНИКОВ вернулся сегодня на свое рабочее место.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь А.СОТНИКОВА Людмила ОЛЕЙНИК.

“Мы сегодня работаем в обычном рабочем режиме. При обыске представители Генпрокуратуры у А.СОТНИКОВА ничего не нашли”, - сообщила пресс-секретарь.

По словам Л.ОЛЕЙНИК, председатель района еще вчера, сразу после завершения общения со следователями, вернулся на рабочее место.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 сентября, около 12 часов во время рабочего совещания в зал заседаний Днепровской РГА вошли 5 человек в гражданской одежде, которые представились следователями Генеральной прокуратуры и потребовали, чтобы А.СОТНИКОВ прекратил вести совещание и прошел с ними в свой рабочий кабинет для проведения следственных действий.

В кабинете эти люди находились вместе с А.СОТНИКОВЫМ около трех часов. Все это время у дверей кабинета стояли двое вооруженных автоматами охранников. Около 15 часов следователи отвезли А.СОТНИКОВА на его квартиру для проведения там обыска.

В официальном заявлении Генпрокуратура сообщила, что обыск в квартире председателя Днепровской РГА проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его заместителей за получение взятки.

Блок „Наша Украина – Народная самооборона” по этому поводу заявил, что “все эти незаконные действия являются новыми попытками политического давления и преследования А.СОТНИКОВА со стороны команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”. “Мэр уже неоднократно пытался совершить расправу над „неугодным” председателем района. Теперь команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО подключила к политическим репрессиям работников подконтрольной Партии регионов Генеральной прокуратуры, которые в настоящее время лихорадочно ищут несуществующие зацепки”, - говорилось в заявлении блока.

Блок „НУ–НС” выражает обеспокоенность “втягиванием силовиков в избирательную кампанию и требует немедленно прекратить преследование политических оппонентов”.

Как сообщалось, 26 июля работники правоохранительных органов за получение свыше 500 тыс. грн. взятки задержали заместителя председателя Днепровской в городе Киеве районной государственной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николая КРАСНОЩОКА и и.о. заместителя по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Игоря КОЗЫРЕВА.