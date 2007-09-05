Ураган ”Феликс” поднял волну цен на нефть

Ураган "Феликс", разбушевавшийся у берегов Никарагуа, во вторник стал причиной роста цен на нефть в Нью-Йорке, говорят эксперты.

Цена за баррель сырой нефти марки sweet light на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже выросла к закрытию торгов до 75,08 доллара за баррель, что на 68 центов выше предыдущих торгов. В течение сессии сделки заключались и по 75,25 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

По данным метеорологов, в течение дня разрушительный ураган должен был двигаться над северо-восточной частью Никарагуа, и к вечеру прийти в Гондурас, приближаясь к границам США.

По последним сообщениям метеорологов, ураган "Феликс", унесший жизни как минимум 11 человек, начинает ослабевать.

Рост цен на нефть во вторник укрепил акции нефтедобывающих компаний, потянув в целом вверх фондовой рынок США. Так, индекс Dow Jones industrial everage во вторник к закрытию торгов вырос до 13.448,86 увеличившись за день на 91,12 пункта.