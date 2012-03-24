За фальсификацию дела об убийстве журналиста Александрова сядут восьмеро

В Луганской области осуждены 8 человек, среди которых 4 бывших работника милиции, за фальсификацию материалов уголовного дела по обвинению Юрия Вередюка в убийстве журналиста Игоря Александрова.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ГПУ, приговором апелляционного суда Луганской области от 20 марта 2012 года бывшие работники милиции К. и Г. осуждены к 7 и 13 годам лишения свободы соответственно за фальсификацию материалов уголовного дела по обвинению Ю.Вередюка в убийстве журналиста И.Александрова, а последнего – также за убийство Ю.Вередюка.

Еще двое работников милиции – Ш. и В. осуждены к 8 годам лишения свободы каждый за пособничество осужденному Г. в убийстве Ю.Вередюка.

Кроме этого, приговором суда осуждены еще 4 человека, из которых гражданин А. признан виновным в пособничестве работникам милиции К. и Г. в фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ю.Вередюка и дачу заведомо ложных показаний.

Бывшие работники милиции лишены специальных званий.

Законность приговора сейчас изучается Генеральной прокуратурой Украины.

Справка УНИАН. Журналист И.Александров 3 июля 2001 года был жестоко избит бейсбольными битами возле фойе его телерадиокомпании «ТОР», а через четыре дня, 7 июля, он умер в больнице.

И.Александров был автором серии телепередач «Без ретуши», в ходе которых бывшие работники УБОП рассказывали о связях местного криминала с правоохранительными органами. Журналист не успел выпустить в эфир четвертую передачу цикла, в которой должны были быть раскрыты имена высших должностных лиц, связанных с преступниками.

5 июля 2001 года в то время прокурор Донецкой области Виктор ПШОНКА возбудил уголовное дело о покушении на убийство, а затем и об убийстве И.Александрова. Тогда же Виктор ЯНУКОВИЧ, который занимал на тот момент должность губернатора Донецкой области, взял под личный контроль ход расследования дела.

Сначала задержали и обвиняли в убийстве журналиста бомжа Ю.Вередюка, и прокуратура на суде требовала осудить его к 8 годам лишения свободы. Однако 17 мая 2002 года Донецкий апелляционный суд оправдал Ю.Вередюка за «недоказанностью участия в осуществлении преступления», освободив его в зале суда. Дело было отправлено на повторное расследование.

20 мая Донецкая областная прокуратура (прокурором был В.ПШОНКА) обжаловала решение суда, жалоба должна была рассматриваться в Верховном суде 11 июля, однако рассмотрение было перенесено на 25 июля.

19 июля 2002 года Ю.Вередюк умер в Краматорске в доме своей сожительницы, куда пришел после посещения больницы. Официально он умер от острой сердечной недостаточности, осложненной инфарктом миокарда.

Затем были задержаны и в 2006 году осуждены 12 человек, виновные в смерти И.Александрова, в частности, герои его публикаций - славянские бизнесмены братья РЫБАКИ.