Чего не хватает украинцам?

Согласно результатам исследований социологов, украинцы уже почти 10 лет отмечают, что больше всего им не хватает порядка в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 20-летнего социологического мониторинга «Украинское общество», который проводился Институтом социологии НАН Украины с первого года независимости Украины, сообщил заместитель директора института Николай ШУЛЬГА.

Он отметил, что по результатам ежегодного мониторинга издан 2-томник «Українське суспільство: 20 років незалежності».

В частности, Н.ШУЛЬГА сообщил, что результаты исследования показывают, что большинству украинцев (63%) не хватает уверенности, что ситуация в стране улучшится. 72% отмечают, что им не хватает порядка в обществе и соблюдения действующих законов в стране – около 70%.

При этом социологи отмечают низкий уровень доверия к государственным органам: к налоговой инспекции – 9%, к милиции – 13,5%, к прокуратуре – 11%, к судам – 12%.

В то же время Н.ШУЛЬГА отметил, что за последние 20 лет Украина утратила социологическую культуру. Он убежден, что практически ни один государственный орган не интересуется тем, что может дать социология для модернизации общества и реформирования его отдельных сфер.