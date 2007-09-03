Тимошенко сетует на ”досадную ошибку” НУ-НС

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает "досадной ошибкой" отсутствие поддержки со стороны "Нашей Украины – Народной самообороны" инициированного ею всеукраинского референдума.

Такое мнение лидер БЮТ выразила в воскресенье в эфире канала 1+1, отвечая на вопрос об отношениях между БЮТ и «НУ-НС».

"Мы надеемся, что будут дружеские, партнерские отношения, что мы покажем класс сотрудничества. И, честно говоря, я жалею, что "Наша Украина" так отнеслась к проведению всеукраинского референдума, который мы объявили. Я думаю, что это досадная ошибка", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос о действиях ее политической силы в случае создания в новом парламенте широкой коалиции между «НУ-НС» и Партией регионов лидер БЮТ ответила, что "против таких выпадов очень тяжело искать приемы и сейчас очень много разговоров о том, что такая широкая коалиция может быть создана".

"Мы обратились ко всем людям в Украине, чтобы предотвратить создание широкой коалиции, проголосовать за нашу политическую силу и дать возможность нам сформировать большинство в парламенте своей политической силой", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что в случае создания широкой коалиции БЮТ будет в оппозиции. "Ни на какие должности в обмен на широкую коалицию мы не согласимся", - пообещала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила мнение, что в парламент пройдут лишь БЮТ, "Наша Украина" и Партия регионов и попросила избирателей не распылить голоса на другие политические силы.