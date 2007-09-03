Тимошенко пророчит Черновецкому еще полтора месяца

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко прогнозирует переизбрание мэра Киева в середине октября.

Об этом она заявила в воскресенье вечером в эфире телеканала "1+1".

"Досрочные выборы в парламент состоятся 30 сентября. Приблизительно в середине октября мы заходим в парламент и после того будут досрочные выборы мэра, безусловно, если у Партии регионов не будет большинство вместе с Черновецким", - подчеркнула она.

Тимошенко сообщила, что на этот раз БЮТ будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Киева.

"Мы проведем досрочные выборы по переизбранию городского головы Киева, и вы

получите сильного, преданного киевлянам мэра. И на этот раз наша политическая сила будет выдвигать своего кандидата на мэрские выборы", - подчеркнула Тимошенко.

Украинская правда