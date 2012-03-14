550 плотин на карпатских реках уничтожат туризм

В Киеве выступили против строительства малых гидроэлектростанций на горных реках Карпат. Активисты экологических и туристических организаций провели акцию протеста под Министерством энергетики и угольной промышленности и призвали чиновников наложить мораторий на сооружение малых ГЭС на карпатских реках.

Участники акции передали это обращение в министерство, сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины.

«В Карпатах планируют построить 550 гидроэлектростанций. Обычно их строят так: вода из реки забирается в трубу, транспортируется вниз на несколько километров, а затем сбрасывается на турбину для производства энергии. Это приведет к пересыханию русел рек в неполноводные периоды, к уничтожению рыбы и другим водным организмам. Ни одна рыба не сможет мигрировать к месту размножения через турбины. Назвать такую энергетику «зеленой» невозможно», - говорит заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК.

Другая проблема, которая возникнет при строительстве такого количества ГЭС, - уничтожение Карпатского региона как туристического центра.

«Туристическая привлекательность Карпатских гор зависит от сохранения их природы, ландшафтов, живописных пейзажей и возможности спортивного туризма. Рафтинг и другие виды туризма занимают одну из ключевых позиций. Уничтожив возможность водного спорта в Карпатах, Украина навсегда подорвет туристическую привлекательность региона», - уверен Петр ТЕСТОВ из туристического клуба «Гряда».

В то же время, количество произведенной энергии будет достаточно незначительным, и средства, потраченные на строительство такого количества ГЭС, не оправданы.

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По данным НЭЦУ, акции протеста против строительства малых ГЭС в Карпатах в это же самое время прошли в других городах Украины: Львове, Ужгороде, Тернополе, Харькове, Верховине.

В Тернополе любители водных сплавов проводят акцию протеста против строительства в Карпатах гидроэлектростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, на Театральной площади они в касках, спасательных жилетах и с веслами демонстрируют сплав на байдарках и рафтах на асфальте.

«Мы показываем, что ожидает реки Карпат, если общественность будет молчать. Там так же может не быть воды уже следующей весной или еще и в этом году, если на горных реках построят ГЭС», – заявил один из организаторов акции Роман ЗАДОРОЖНЫЙ.

Во время акции волонтеры также раздают прохожим листовки с информацией о том, что ожидает природу, если в Карпатах построят 550 запланированных малых ГЭС.

«Казалось бы, что тернополянам карпатские ГЭС. Но в результате их строительства ухудшатся состояние окружающей среды, привлекательность гор, а еще наши туристы не смогут ездить на сплавы по порогам Черемоша и других горных год. Потому что там просто не будет воды, а будет труба», - отметил Р.ЗАДОРОЖНЫЙ.

По его данным, аналогичную акцию сегодня проводят и любители водного туризма в Польше, чтобы проявить солидарность со своими украинскими коллегами.

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Напомним, в прошлом году стало известно о планах строительства нескольких сотен малых ГЭС в Карпатском регионе. Так, 330 ГЭС должны появиться на Закарпатье, около двух десятков – во Львовской области, и 50-150 – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Проектируемые ГЭС по большей части принадлежат к деривационному типу, то есть состоят из дамбы и трубы, которая тянется от дамбы на протяжении нескольких километров вниз по течению. На некоторых реках, например, на Черемоше, планируется построить более 30 таких дамб.