Во Львове откроется первый в Украине музей шоколада

Во Львове откроется первый в Украине стационарный музей шоколада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 20 марта, при поддержке Львовского исторического музея и Львовского городского совета, состоится торжественное открытие музея на центральной площади старого Львова – площади Рынок.

Как отмечается в сообщении, посетители музея смогут ознакомиться с историей шоколада на 4 языках: украинском, российском, английском и польском. Гости будут смогут ознакомиться с современную технологией производства этого продукта и посетить уникальную выставку шоколадных фигур. Посетители музея увидят наиболее знаковые европейские и украинские архитектурные сооружения в миниатюре: Колизей, Английский парламент в Лондоне, Пизанскую башню, Эйфелеву башню, Херсонес, Андреевскую церковь и другие - это Шоколадная Европа/Украина в масштабе 1:166.

Каждый гость музея сможет возможность продегустировать разные сорта шоколада за чашечкой кофе и просмотром тематического кино.