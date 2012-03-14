Весенний паводок может отрезать от мира 31 черниговское село

В Черниговской весенний паводок может негативно сказаться на жизни в 33 населенных пунктах с населением 3,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА Вячеслав РИГА.

По его прогнозам, паводковые воды нарушат транспортное сообщение с райцентрами жителей 31 населенного пункта, частично подтопят 2 села в Борзнянском и Коропском районах. Также ожидается, что паводковые воды подтопят отдельные участки автомобильных дорог местного значения на подходах к населенным пунктам общей длиной более 21 км. В районах возможного негативного влияния весеннего наводнения расположены 4 общеобразовательные школы, в которых учится более 185 учеников, и 11 ФАПов и сельских врачебных амбулаторий.

„Обеспечение нормального учебного процесса будет нуждаться в дополнительных расходах, связанных с транспортировкой, питанием и размещением учеников в населенных пунктах, которые будут полностью отрезаться от транспортного сообщения с райцентрами и другими населенными пунктами”, - отметил В.РИГА.

Он также подчеркнул, что для предотвращения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в области разработан и реализуется комплекс первоочередных предупредительных мероприятий по безопасному пропуску лесосплава, паводка и дождевых паводков, организации жизнедеятельности населения в период наводнения. В частности, уточнена карта-схема возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском лесосплава и весеннего паводка, определены объекты жизнеобеспечения населения, транспорта, энергетики, связи и другие объекты ведения хозяйства, на которые может негативно повлиять весенний паводок, мероприятия по их защите и обеспечению постоянной деятельности.

В подведомственных организациях созданы аварийные бригады, подготовлена автотракторная техника, электросварочные агрегаты, средства откачивания воды и пр.

В то же время, по информации начальника областного центра по гидрометеорологии Анатолия ТХОРИКА, максимальные уровни воды нынешнего паводка на г. Днепре в пределах Черниговской области будут низкими, а на реках Десна и Сейм - ниже соответствующих средних многолетних значений.