Состояние изнасилованной Оксаны Макар - стабильно тяжелое

Заведующий ожоговым отделением Николаевской городской больницы № 3 Владимир МОРОЗ определил состояние здоровья Оксаны МАКАР как стабильно тяжелое. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

В сообщении сказано, что сейчас девушка находится в сознании, ориентируется в пространстве. У нее хирургически ампутирована правая рука на уровне плеча, на стопах и пояснице ожоги 3-4-й степени. Девушка находится в палате интенсивной терапии, вместе с ней - мама.

«Пациентка получает все необходимое лечение, проводится инфузионная терапия и перевязки с этапной некректомией. Пациентка находится под постоянным контролем медицинского персонала и специалистов», - говорится в сообщении.

Управление охраны здоровья выражает благодарность 111 жителям Николаевской области, которые откликнулись на призыв общественных организаций и сдали донорскую кровь для пострадавшей, которая находится в ожоговом отделении Николаевской городской больницы № 3.

Начальник пресс-службы Управления охраны здоровья Николаевской ОГА Юрий БАГРЯНЦЕВ в разговоре с корреспондентом УНИАН подчеркнул, что пациентка получает все необходимое лечение, уход и обследования без использования средств, сбор которых инициирован общественными организациями и мамой пострадавшей, и которые поступают на ее личный расчетный счет.

Как сообщал УНИАН, потерпевшая 19-летняя О.МАКАР с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

По данным следствия, 10 марта в Николаеве трое мужчин затащили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались сжечь ее заживо.