В Киеве на продолжительное время закрыли три станции метро

В Киеве по техническим причинам на продолжительное время закрыты три станции метро – «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Соответствующее объявление делается в метро по громкоговорителю.

В настоящее время поезда метро едут до станции «Выдубичи», дальше пассажиры пересаживаются на наземный транспорт.

Агентству пока не удалось выяснить причины остановки работы станций в пресс-службах соответствующих ведомств.