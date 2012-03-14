В Киеве на продолжительное время закрыли три станции метро

18:03, 14 марта 2012
Общество
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По техническим причинам закрыты «Славутич», «Осокорки», «Позняки».  

В Киеве по техническим причинам на продолжительное время закрыты три станции метро – «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Соответствующее объявление делается в метро по громкоговорителю.

В настоящее время поезда метро едут до станции «Выдубичи», дальше пассажиры пересаживаются на наземный транспорт.

Агентству пока не удалось выяснить причины остановки работы станций в пресс-службах соответствующих ведомств.

 

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