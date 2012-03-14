13 государственных ТЭЦ скоро перейдут в чьи-то частные руки

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении правительственный законопроект (рег. №9713), которым предусмотрено исключение из перечня не подлежащих приватизации объектов 13 крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для последующей передачи в аренду либо в концессию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на решение, принятое на заседании парламента во вторник, 13 марта.

Напомним, что согласно законопроекту из перечня объектов, не подлежащих приватизации, будут исключены Днепродзержинская и Криворожская ТЭЦ (обе - Днепропетровская обл.), Северодонецкая и Лисичанская ТЭЦ (обе - Луганская обл.), Харьковская ТЭЦ-5 и ТЭЦ "Эсхар" (обе - Харьковская обл.), Симферопольская, Камышбурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети (все - АР Крым), Севастопольская, Николаевская, Одесская и Херсонская ТЭЦ.

Минэнергоугля отмечает, что принятие данного законопроекта обеспечит реализацию программы технического переоснащения теплоэлектроцентралей за счет привлечения средств частных инвесторов.

В настоящее время министерство разрабатывает Программу технического переоснащения ТЭЦ для сокращения потребления природного газа и его замещения на альтернативные виды топлива, в частности уголь.

«Реализация указанной программы потребует привлечения негосударственных инвестиций, что возможно достичь путем передачи государственных предприятий - ТЭЦ в аренду или концессию», - отмечается в сообщении министерства.