Со студентов сбивают деньги, чтобы рассчитаться с долгами вуза

В Горловском государственном педагогическом институте иностранных языков в Донецкой области студентов вынуждают «в добровольном порядке» сдать деньги на оплату коммунальных платежей вуза.

Об этом говорится в переданном УНИАН Открытом письме студентов данного вуза.

В письме, в частности, говорится, что «администрация вуза обращается к студентам с просьбой в добровольно-принудительном порядке пожертвовать 250 грн. с человека на оплату задолженности учебного заведения по коммунальным услугам».

Студенты отмечают, что их просят средства перечислить на расчетный счет вуза, но «при этом не забыть написать на имя ректора небольшое заявление о своих благотворительных намерениях». В предоставленном готовом бланке заявления на имя ректора института отпечатано: «Просим Вас рассмотреть вопрос о принятии институтом благотворительного взноса в виде материальной помощи на оплату коммунальных услуг». В бланке также возле слов «на суму» стоит прочерк, куда каждый студент должен вписать свою цифру, равную сумме личного пожертвования для вуза на оплату коммунальных услуг, хотя «по разнарядке сверху каждый учащийся института должен пожертвовать по 250 грн.».

По мнению студентов, данным заявлением «администрация вуза решила подстраховать себя». «Но это же абсурд! Почему студенты должны платить еще и за это? На что идут деньги за обучение? Преподавательский состав тоже вроде пострадал, говорят, у них почти всю зарплату «забрали»… Аргументируют это тем, что государство абсолютно не выделило средств государственным учебным заведениям, и теперь институт не в состоянии оплатить коммунальные услуги, и студенты на грани того, что не смогут доучиться этот семестр», - возмущаются авторы открытого письма.

Они напоминают, что в Горловском государственном педагогическом институте иностранных языков сегодня обучаются около 4 тыс. студентов, поэтому «по 250 грн. с каждого это получается 1 млн. грн.».

Студенты возмущены сложившейся ситуацией, данное положение института считают «катастрофическим», потому что в след за отключением отопления вуз грозят отключить от электричества.

Авторы открытого письма также сообщили, что сегодня утром возле Центрального корпуса Горловского государственного педагогического института иностранных языков уже прошла массовая акция протеста, где студенты выразили свое возмущение сложившейся ситуацией в институте.