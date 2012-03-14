Жертву зверского изнасилования пытаются выставить виноватой?

В Николаеве в ходе расследования зверского изнасилования Оксаны МАКАР следователи пытаются приуменьшить вину троих подозреваемых в совершении преступления. Об этом сообщила мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ корреспонденту УНИАН.

Опрашивать пострадавшую девушку официально начали только вчера, 13 марта, хотя, по словам Т.СУРОВИЦКОЙ, ее дочь все время находилась в сознании.

Т.СУРОВИЦКАЯ рассказала, что вчера вечером, после 18-ти часов, в палату пришел судмедэксперт, который произвел экспертизу, и следователь Центрального райотдела. По словам матери потерпевшей, следователь начал разговор в развязном тоне: «Ну, что, лежим? Ну, давай, рассказывай!». После того, как Оксана заплакала и попросила мать, «чтобы этот дядька ушел», Т.СУРОВИЦКАЯ настояла на том, чтобы опрос прекратили. Она сказала следователю, чтобы тот приходил на опросы в милицейской форме, потому что девушка болезненно реагирует на гражданскую одежду.

Т.СУРОВИЦКАЯ говорит, что по направленности задаваемых вопросов она поняла, что следователь клонит к тому, что девушка добровольно согласилась на близость.

«Сейчас они перекручивают на «по согласию». Крутят на эту статью, - сказала Т.СУРОВЦЕВА. - Кто крутит, не знаю, но после того, как я заявила о том, что она все время была в сознании, кажется, поменяли следователя».

Мать девушки утверждает, что Оксана помнит все, что с ней происходило: душить ее стали после того, как она пригрозила насильникам, что расскажет обо всем в милиции.

Чтобы зафиксировать точные показания О.МАКАР, организатор акции протеста Юрий КРУЦЫЛОВ предложил записать ее слова на видеокамеру.

Как сообщал УНИАН, потерпевшая 19-летняя О.МАКАР с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

По данным следствия, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. 11 марта трех подозреваемых задержали, однако двоих из них потом отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно, подозреваемые оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников. Один из них - сын бывшего прокурора Центрального района г. Николаева, а второй - сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации. Однако, как утверждают в областной прокуратуре, никакого отношения к бывшему прокурору Центрального района ни один из задержанных не имеет. Информацию о том, что второй является сыном экс-главы РГА, в ведомстве подтвердили.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить на подписку о невыезде двух подозреваемых в зверском изнасиловании О.МАКАР.

После этого 13 марта по представлению прокуратуры Николаевской област суд принял решение об аресте троих подозреваемых.