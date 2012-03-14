Почти миллион украинцев пострадали от насилия в милиции

Согласно ежегодному докладу правозащитных организаций «Права человека в Украине 2011», в прошлом году почти 1 млн. человек пострадали от насилия в милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Аркадий БУЩЕНКО.

Он отметил, что за последние 2 года в Украине существенно ухудшилась ситуация с обеспечением права на жизнь. Особенно это касается людей, которые находятся в местах лишения свободы.

«Мы наблюдаем значительное увеличение количества людей, которые погибли в райотделах милиции», - заметил А.БУЩЕНКО и добавил, что по сравнению с 2009 годом этот показатель врщрос почти вдвое.

Также никакого улучшения эксперты не отметили в преодолении проблемы истязаний и нечеловеческого обращения. Так, если в 2010 году количество пострадавших от незаконного насилия в милиции составляло более 790 тыс. человек, то в 2011 году – 980 тыс.

***Доклад «Права человека в Украине» является универсальным документом, который используется национальными и международными организациями для оценки общего состояния с правами человека в Украине. Она выпускается ежегодно, начиная с 2004 года. В составлении доклада принимали участие более 30 правозащитных организаций из всех регионов Украины.