Знаменитая энциклопедия Britannica уходит в интернет
08:34, 14 марта 2012Общество
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Знаменитая энциклопедия Britannica, выходившая в течение 240 лет, теперь будет выпускаться только на цифровых носителях
"Британника", старейшая энциклопедия на английском языке, вскоре перестанет выходить в печатном виде. Об этом сообщает русская служба ВВС.
Издатели одного из самых известных в мире энциклопедических изданий заявляют, что "Британника" полностью уйдет в интернет после того, как будут распроданы остающиеся 4 тысячи комплектов книг.
"Британнику" впервые напечатали в Шотландии в 1768 году.
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