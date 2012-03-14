Знаменитая энциклопедия Britannica уходит в интернет

"Британника", старейшая энциклопедия на английском языке, вскоре перестанет выходить в печатном виде. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Издатели одного из самых известных в мире энциклопедических изданий заявляют, что "Британника" полностью уйдет в интернет после того, как будут распроданы остающиеся 4 тысячи комплектов книг.

"Британнику" впервые напечатали в Шотландии в 1768 году.