Немцы возьмут украинские выборы под особый надзор

ФРГ планирует направить в этом году на выборы в Украину «многочисленный отряд» официальных наблюдателей.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ вчера во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром ШАПОВАЛОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК.

В ходе общения посол получил исчерпывающую информацию по многим другим вопросам, отмечается в сообщении. Председатель ЦИК информировал гостя относительно будущих выборов в Верховную Раду Украины, а также об особенностях избирательного процесса в связи с принятием нового Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Также В.ШАПОВАЛ выразил высокую оценку сотрудничества Центральной избирательной комиссии с Федеративной Республикой Германии, а также с рядом международных организаций, в состав которых входят представители ФРГ.

В завершение встречи стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству не только во время очередных выборов, но и в межизбирательный период.