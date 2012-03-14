В Донецке для шаттл-басов перекроют одну из главных улиц

В Донецке в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2012 одну из главных улиц города (ул. Университетская) перекроют, чтобы болельщики на шаттл-басах могли без помех добраться от стадиона к фан-зоне.

Об этом сообщаетcя на официальном сайте подготовки Донецка к чемпионату Европы по футболу в 2012 году (uefaeuro2012.donetsk.ua) со ссылкой на заместителя мэра Валентина ЛАКТИОНОВА.

По его словам, к Евро-2012 «Донецк закупил новые автобусы на 360 млн. грн., и теперь мы в перерыве между матчами сможем перевозить из фан-зоны на стадион и в обратном направлении по 15-20 тыс. фанов».

В.ЛАКТИОНОВ отметил, что для этого был разработан специальный маршрут. «Мы закроем улицу Университетскую и запустим по ней автобусы. Кроме того, к фан-зоне в парке Щербакова можно будет дойти пешком по бульвару Пушкина за 45-50 минут», - сказал заместитель городского головы. При этом он добавил, что сама фан-зона УЕФА в Донецке начнет работать 8 июня 2012 года, там можно будет посмотреть официальную трансляцию открытия турнира.

«А торжественная презентация фан-зоны в Донецке состоится 11 июня, в день матча «Франция – Англия», - объяснил В.ЛАКТИОНОВ, -. Церемония же закрытия фан-зоны пройдет 27 июня, в день полуфинального поединка турнира на «Донбасс Арене».