11 украинцев удостоены звания Праведников народов мира

Торжественная церемония награждения Праведников народов мира состоялась сегодня в здании городского совета. Как передает корреспондент УНИАН, этого звания в 2007 году удостоены, 11 жителей из разных регионов Украины.

«Многих из этих людей уже нет среди живых, - заявила посол Государства Израиль в Украине Зина КАЛАЙ-КЛЕЙТМАН, - но память о благородных их делах навеки останется с нами, в наших сердцах».

Дипломат вручила почетные знаки детям и внукам умерших Праведников.

Справка УНИАН. Титул «Праведник народов мира» присваивается тем, кто спасал евреев в годы нацизма. Решения о награждении принимает Национальный институт памяти жертв Холокоста и еврейского сопротивления «Яд Вашем» (Израиль). На территории этого учреждения в честь каждого Праведника (а их более 21 тыс., в том числе - около 2,1 тыс. жителей Украины) высажено вечнозеленое дерево.