В МВД считают, что ограбления банков не влияют на криминогенную ситуацию в Киеве

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что серия ограблений банковских учреждений Киева не влияет на криминогенную ситуацию в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве во время «горячей линии» в Кабинете министров Украины сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАТХУТДИНОВ.

По его словам, ситуация с раскрытием указанных преступлений довольно непростая, однако милиция прилагает все усилия, чтобы удержать ситуацию под контролем. Кроме того, для этого привлечены специалисты по другим регионам Украины.

В.ФАТХУТДИНОВ в очередной раз призвал граждан, которым что-нибудь известно о совершенных ограблениях, предоставить информацию милиции.

В то же время он предположил, что к ограблению банковских учреждений и автозаправочной станции может быть причастна одна группировка.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления огнестрельного оружия сотрудникам не государственных охранных структур, В.ФАТХУТДИНОВ сказал, что в настоящее время этот вопрос не решен.

Он напомнил, что 3 сентября в Киеве состоится совместное заседание сотрудников Национального банка, МВД и Государственной службы охраны, на котором будут рассматриваться вопросы об усилении охраны банковских учреждений.

Как сообщал УНИАН, 4 мая с.г. в Киеве произошло вооруженное ограбление отделения банка «Таврика», которое находится в Дарницком районе города на ул. Мишуги, 7-а.

4 июня с.г. в Дарницком районе Киева по улице Анны Ахматовой, 14-а было совершено вооруженное ограбление отделения «ПриватБанка».

17 июля около 10.00 утра в Киеве на Харьковском шоссе было ограблено отделение «ПриватБанка». Сумма похищенных денег составляла около 37 тыс. грн.

10 августа в Дарницком районе столицы было ограблено отделение “Ощадбанка”.

28 августа в Деснянском районе Киева было ограблено отделения «ПриватБанка». Угрожая кассиру предметом, похожим на автомат, преступники похитили 30 тыс. грн. и 6 тыс. дол.