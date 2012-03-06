Криминальный авторитет «Коля Ребенок» скончался в больнице

Совладелец запорожского ресторана «Рыбацкий стан» Николай БИНЬКО, более известный в Запорожье с 90-х годов ХХ века как «Коля Ребенок», сегодня скончался больнице от ранений, причиненных неизвестными, совершившими на него покушение 5 марта.

Как сообщили УНИАН в руководстве 5-й городской больницы г. Запорожья, в реанимационном отделении которой Н.БИНЬКО, доставили после покушения, «несмотря на все усилия, спасти пострадавшего не удалось: сегодня днем он скончался».

Информацию медиков подтвердили и в прокуратуре.

«Спасти пострадавшего не удалось. Уголовное дело будет переквалифицировано с «покушения на убийство» на «убийство», - сообщила УНИАН прокурор Орджоникидзевского района Запорожья (на территории которого было совершено преступление – УНИАН) Виктория НАУМЕНКО.

При этом прокурор отметила, что состояние здоровья второго пострадавшего в результате покушения – мужчины, 1982 г. р., по данным медиков, не представляет угрозы для жизни.

Как сообщал УНИАН, 5 марта около 15.30 в милицию поступило сообщение о стрельбе в ресторане «Рыбацкий Стан» на Набережной магистрали (Орджоникидзевский район Запорожья).

Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что огнестрельное ранение получил совладелец ресторана Н.БИНЬКО.

По неофициальным данным, неизвестные, ворвавшись на территорию ресторана, ранили его совладельца из огнестрельного оружия, после чего зверски избили, предположительно, битами. В крайне тяжелом состоянии Н.БИНЬКО, 1951 г. р., был доставлен в реанимационном отделении 5-й горбольницы Запорожья. Огнестрельное ранение получил так же мужчина, 1982 г. р., который обратился к медикам 5 марта в 23.40 и сейчас проходит стационарное лечение.