Минфин: постановление о гиперинфляции не надо понимать буквально

Министерство финансов Украины заявляет, что предположения о гиперинфляции в Украине не имеют под собой ни какой экономической почвы.

На этом акцентируется в заявлении, текст которого размещен на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что с целью обеспечения комплексного усовершенствования системы бухгалтерского учета в государственном секторе с учетом требований международных стандартов постановлением Кабинета министров еще в 2007 году утверждена Стратегия модернизации системы бухгалтерского учета в государственном секторе на 2007-2015 годы.

Одним из шагов реализации Стратегии является утверждение на протяжении 2010-2012 голов национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе. В соответствии с Бюджетным кодексом Украины их применение должно начаться с 2013 года.

С целью адаптации к социально-экономическим условиям международного стандарта бухгалтерского учета для государственного сектора 10 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции" Государственной казначейской службой был подготовлен проект 105 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции".

По рассмотрении и одобрение проекта Методологическим советом по бухгалтерскому учету при министерстве финансов было проведено его общественное обсуждение и утверждено приказом Минфина.

«Обращаем внимание на то, что наличие стандарта, который определяет порядок коррекции финансовой отчетности составленной в условиях гиперинфляции является общепринятой практикой. Внедрение такого стандарта не связано с состоянием экономики, а является мерой гармонизации бухгалтерского учета», - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, в пятницу в эфире "Шустер Live" депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявил, что Кабинет министров разрабатывает порядок расчетов в условиях гиперинфляции, поскольку на прошлом заседании правительства было обнародовано "очень интересное постановление "О порядке расчетов в условиях гиперинфляции".