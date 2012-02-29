Эксперт: дамба Киевской ГЭС пережила даже 1970-й год

В «Укргидроэнерго» заверяют, что дамбе Киевской ГЭС прорыв не грозит.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь СИРОТА.

«Киевская ГЭС абсолютно «здорова» и работает в штатном режиме, и опасений относительно технической неисправности плотины либо дамбы нету», – сказал он.

По словам И.СИРОТЫ, все слухи о якобы возможном прорыве плотины связаны со значительными снегами, выпавшими этой зимой. При этом он подчеркнул, что такие слухи возникают ежегодно.

«Все гидросооружения находятся в надежном техническом состоянии», - сказал И.СИРОТА.

Он напомнил, что в 2010 году толщина льда на Киевском водохранилище была 70-80 см, а сейчас она – 32 см. "Все помнят, что было в 2010 году. Были и запасы снега, и они спокойно прошли. Поэтому сегодня нет абсолютно никаких причин для волнений», – заверил гендиректор « Укргидроэнерго», добавив, что критическая толщина льда – в 20 раз больше нынешней.

Кроме того, И.СИРОТА отметил, что пропускная способность Киевской дамбы составляет 17-18 тыс. кубометров. «Такое наводнение может быть раз в 1000 лет. Поэтому сегодня нет опасений относительно невозможности пропуска паводка и относительно разрушения наших плотин», - сказал он.

И.СИРОТА добавил, что самое большое наводнение было в 1970 году, но и тогда не было никаких катастрофических последствий.