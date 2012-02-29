«Сырная война»: Украина будет искать правды в ВТО

Украина намерена обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) для разрешения конфликта с РФ по поводу качества украинских сыров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Да, мы будем апеллировать, раз такая ситуация. Единственное, что Россия - еще не полноценный член ВТО, они только с июля месяца становятся полноценными. Понятно, что у них будут обязательства тоже в этом плане», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Сложная ситуация с сырами. Я, по крайней мере, в недоумении… Мы сейчас собираем молокоперерабатывающие предприятия и будем принимать какое-то решение», - сказал министр.

В связи с этим он отметил, что сложившаяся ситуация привела к удешевлению цен на закупку молока у населения, о чем, в частности, сегодня на заседании Кабмина говорил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. «Мы не наблюдаем пока удешевления сыров внутри страны, потому что все-таки сыр – продукт длительного хранения. А вот закупочные цены на молоко катастрофически снизились», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК. По его словам, закупочные цены снизились с 2,80-2,90 грн. до 2 грн. за литр.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля с. г. Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрещении на ввоз сыров трех украинских предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбы Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Роспотребнадзора Г.ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сыров украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

Однако, с 27 февраля с. г. Россия ввела запрет на импорт сыров Баштанского и Лозовского сырзаводов, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкой маслосырбазы. При этом Роспотребнадзор не сообщил о причинах такого решения.