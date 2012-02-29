В Киеве презентуют Благотворительное собрание «Дерево жизни»

Сегодня в Киеве по инициативе Национального института рака, Фонда помощи онкобольным детям «Краб» и при поддержке Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» состоится презентация нового проекта - Благотворительное собрание «Дерево жизни».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда «Развитие Украины», цель проекта - поддержка отделения детской онкологии Национального института рака.

«Благотворительное собрание «Дерево жизни» - это инициатива, которая ставит своей целью объединить благотворителей: политиков, бизнесменов, экспертов, спортсменов, представителей культуры и искусства, готовых принимать участие в решении актуальных проблем маленьких пациентов, приезжающих в отделение со всей страны,» - отметили в Фонде Р.АХМЕТОВА.

Ежегодно члены собрания будут участвовать в решении одного из насущных вопросов. «Задача, которую ставит перед собой Благотворительное собрание в 2012 году – сбор средств на приобретение современных модульных эндопротезов (стоимость одного - от 200 до 400 тыс. грн.), которые во всем мире являются альтернативой ампутациям конечностей», - отмечают в Фонде Р.АХМЕТОВА.

По словам директора Национального института рака Игоря ЩЕПОТИНА, во всем мире вопросы помощи онкобольным детям решаются сообща - государством и обществом. «Онкология - одна из немногих медицинских областей, которая в Украине финансируется отдельными государственными программами. Но все они вместе взятые не покрывают всех нужд онкобольных. В настоящее время не принята новая госпрограмма (2011-2016 годы). И финансирование детской онкологии не превышает 50% от потребностей. В данный момент за государственные средства полностью обеспечиваются лекарствами лишь около 50% больных. А доля обеспечения лечебным и диагностическим оборудованием и того ниже - всего 10%», - подчеркнул И.ЩЕПОТИН.

При этом, по словам врача, по темпам распространения рака Украина занимает в Европе печальное второе место. «Из года в год рак «становится моложе» - ежегодно в Украине фиксируют 11-12 случаев онкозаболеваний на 100 тыс. детей и подростков в возрасте до 18 лет, а по показателям смертности от злокачественных новообразований детей Украина занимает 5 место в Европе. При этом онкопатологии у детей значительно легче поддаются лечению. 7 из 10 детей, страдающих онкологическими заболеваниями, можно вылечить», - отметил И.ЩЕПОТИН.

Он также подчеркнул, что на повестке дня первого Благотворительного собрания - сбор средств на приобретение современных модульных эндопротезов как альтернатива ампутации конечностей у детей. «Ежегодно в отделении детской онкологии Национального института рака выполняется около 25 операций, сохраняющих конечность. Выделяемых из бюджета средств (1 млн. грн.) достаточно для приобретения 7 современных эндопротезов в год. Ни по количеству, ни по комплектации этого недостаточно для того, чтобы полноценно решить проблему для всех детей, нуждающихся в эндопротезировании. Остальные дети получают отечественные эндопротезы, значительно уступающие по качеству, с высокими рисками развития осложнений и потери конечности», - сказал И.ЩЕПОТИН.

В Фонде Р.АХМЕТОВА также сообщили, что в церемонии презентации «Дерева жизни» примут участие представители социально ответственного бизнеса, политики, представители благотворительных, волонтерских и общественных организаций. К проекту уже подключились и публичные люди - всемирно известный скрипач Василий ПОПАДЮК (выразивший готовность представлять собрание в канадской диаспоре), Екатерина СЕРЕБРЯНСКАЯ, Анжелика РУДНИЦКАЯ, ГАЙТАНА, художник Никас САФРОНОВ и другие известные люди. Мероприятие состоится в 19.00 в Национальной филармонии Украины.