Азаров считает оптимальными меры правительства в экономике

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает оптимальными меры, которые проводит правительство Украины для стимулирования экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время совещания с учеными-экономистами относительно концептуальных основ политики экономического роста.

«Для нас приоритетной является политика стимулирования внутреннего рынка, создания привлекательного инвестиционного климата. Большую работу правительство проводит по оптимизации строительного комплекса», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он назвал малоэффективными действия ряда европейских стран по преодолению экономического кризиса.

«Сейчас, если говорить о каких-то стандартных решениях: мы их видим - стандартные решения», - подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что это касается жесткого регулирования бюджетных расходов, повышения налогов, сокращения социальных расходов. «Вот те рецепты, которые сейчас реализуются, скажем, в Италии, Греции, Испании, Португалии, Ирландии. Какие результаты этих действий? Пока мы не ощущаем (результатов). Продолжается накачка финансовыми ресурсами этих стран. Масштабы колоссальные», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер сообщил, что недавно ему представили статистический анализ тарифов на электроэнергию, газ, бензин и ряд продуктов питания для 35 европейских стран, составленный российскими специалистами. В частности, по словам Н.АЗАРОВА, в этом анализе есть сопоставление показателей европейских стран по уровню ВВП на душу населения.

«Очень характерный показатель, по которому мы где-то внизу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Однако при этом он отметил, что Украина также внизу по таким показателям, как стоимость электроэнергии для населения. «Если сравнивать нас и Швецию, то ВВП на душу населения (Украины) примерно в десять раз ниже, но если оценивать стоимость электроэнергии для наших людей, то тоже примерно в десять раз ниже. Также по ряду других показателей. Так вот возникает вопрос: а насколько справедливы такие сравнения и оценки ВВП, которые нами делаются, и которые мы учитываем в наших показателях?» - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года правительство Украины ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП снижен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.