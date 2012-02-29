Как добиться искоренения коррупции в МВД?

Искоренения в МВД коррупции и нарушения ею права собственности украинцев можно добиться путем ликвидации в системе органов внутренних дел благотворительных фондов и коммерциализации услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал эксперт, бывший сотрудник МВД Сергей ШВЕЦ на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, предварительный обзор финансирования украинской милиции свидетельствует о том, что вооруженный орган исполнительной власти, учитывая сегодняшнее состояние его бюджетного финансирования, налогоплательщики в состоянии содержать лишь в пределах 40% потребности. Все остальное МВД получает с помощью разрешенной законами практики получения средств за счет граждан и других негосударственных «не совсем прозрачных» источников финансирования, добавил эксперт.

Объясняя свою позицию, С.ШВЕЦ отметил, что предоставление платных услуг приводит к коммерциализации милиции путем внедрения механизмов лишения граждан их собственности. Этот механизм, отметил эксперт, заключается в том, что люди вынуждены оплачивать действия милиции, которые она обязана совершать бесплатно, – имеются в виду услуги ГАИ, подразделений разрешительной системы, миграционной службы и тому подобное.

При этом подавляющее большинство этих услуг никому не нужно, и искусственно навязывается гражданам, в том числе не без участия предприятий-посредников, которые предоставляют услуги по ценам в полтора-два раза выше, чем разрешенные милиции в рамках предоставления ею платных услуг, подчеркнул С.ШВЕЦ.

Еще одним источником незаконного взимания с граждан денег и процветания коррупционных схем в органах внутренних дел эксперт назвал благотворительность. С.ШВЕЦ заметил, что благодаря функционированию специализированных фондов лишь в 2011 году МВД заработало 3 млрд. грн., источники поступлений всех других сумм, которые покрывают недостаточность государственного финансирования, установить невозможно.

Кроме того, эксперт заметил, что в деятельности милиции достаточно распространенным является противоправное препятствование гражданам во владении имуществом. Одним из наиболее распространенных видов такого препятствования С.ШВЕЦ назвал задержание транспортных средств с доставкой их на платные штрафплощадки.

«Пока в нашем государстве будет такой уровень коррупции, никакая реструктуризация милиции не поможет», - подытожил эксперт.