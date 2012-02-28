Тернополь занял первое место в рейтинге The Financial Times

Тернополь занял первое место в рейтинге подразделения The Financial Times в рамках конкурса «Европейские города и регионы будущего 2012-2013».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, Тернополь занял первое место в категории малых городов (с населением до 250 тыс.) в номинации «Эффективность расходов на ведение бизнеса». По оценкам экспертов, иностранные инвесторы в Тернополе могут рассчитывать на выгодные условия для привлечения работников, финансового ресурса и закупки оборудования.

Конкурс проводило издание fDi Intelligence, которое является подразделением The Financial Times. Рейтинг составляется на основе независимого оценивания по шести критериям: экономический потенциал, человеческие ресурсы, эффективность расходов на ведение бизнеса, качество жизни, качество инфраструктуры, легкость ведения бизнеса.

Участие в рейтинге приняли 253 города и 110 европейских регионов. Все города были разделены на 4 категории по количеству населения. Среди городов-гигантов наиболее инвестиционно привлекательными признали Лондон, Париж и Вена.

Городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ сегодня сообщил, что 7 марта во Франции пройдет большая инвестиционная выставка, в рамках которой представители мэрии получат знаки отличия за победу в рейтинге.

«Я лично говорил с САДОВЫМ (мэр Львова – УНИАН), и с представителями Ровно. Оказывается, львовяне на эту выставку ездят уже три года, и каждый раз им удается привлечь нового инвестора, который приходит работать на Львов. Представители Ровно после участия в этой выставке также привлекли инвестора. Поэтому рассчитываем, что. кроме получения награды, нам удастся привлечь и какие-то инвестиции для города», – сказал городской голова.